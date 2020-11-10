«Вся в мать!»: Дочь Пугачёвой восхитила подписчиков восточным танцем

https://static.news.ru/photo/549efdbc-2383-11eb-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Лиза Галкина, которой всего семь лет, не перестаёт удивлять подписчиков своих звёздных родителей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой. На этот раз наследница артистов станцевала под восточную композицию. Видео опубликовал папа Елизаветы в Instagram.

Танцевальный импровиз от Лизаветы, — подписал пост юморист.

Его супруга, которая была в тот момент за кадром, лаконично воскликнула: «Обалдеть!»

Лиза и вправду танцует как взрослая. Лайки ей поставили не только подписчики, но и сам Николай Басков. При этом некоторые отметили, что танец дочки Пугачёвой чем-то напоминает узбекский, и предложили приобрести девочке соответствующий наряд. Другие и вовсе считают, что Лиза готова к выступлению на концерте.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь Пугачёвой покорила гостей модным стилем на именинах дочери Николаева.