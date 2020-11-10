Менеджер Бузовой опроверг вражду певицы с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/b90c5372-2373-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский опроверг слухи о том, что Алла Пугачёва выступает против участия телеведущей в съемках «новогодних огоньков» на федеральных каналах.

Ранее о запрете рассказали некоторые СМИ. По словам Богословского, эта новость «высосана из пальца», сообщает ФАН.

Это очередной жёлтый бред, — заявил он.

Богословский добавил, что Пугачёва и Бузова даже лично не знакомы, хотя Максим Галкин подписан на телеведущую. Кроме того, сейчас пока нет речи о съёмках праздничных программ, которые обычно проходят в конце ноября. В этом году всё может испортить пандемия коронавируса, из-за которой не понятно, как именно будут проходить эти мероприятия.

Как писал NEWS.ru, Иван Ургант посоветовал Бузовой завершить карьеру вслед за Хабибом Нурмагомедовым. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявления о завершении карьеры. Ургант призвал Бузову поступить так же, чтобы вырваться вперёд.