Появившаяся в Clubhouse Алла Пугачёва оказалась ненастоящей

https://static.news.ru/photo/321da6ee-7153-11eb-b4af-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва не создавала аккаунт в социальной сети Clubhouse, а появившийся под её именем является фейковым. Об этом сообщил супруг Примадонны шоумен Максим Галкин.

Ненастоящая Алла Борисовна при этом устроила онлайн-конференцию, на которую собрались несколько тысяч пользователей соцсети. Неизвестное лицо давало пользователям ответы на личные вопросы и спело для поклонников хит «Позови меня с собой».

Галкин заверил журналистов Super.ru, что это была точно не его жена.

Лже-Примадонна раскритиковала экс-супруга Филиппа Киркорова за дружбу с молодыми тиктокерами, похвалила певиц Светлану Лободу и Ани Лорак. Кроме того, фейковая Пугачёва даже поговорила с репером Федуком. Он сказал, что «кайфует» от её песен, но подвоха не заметил.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.

Сейчас это приложение осваивают не только российские звёзды шоу-бизнеса, но и другие представители медиапространства. А вот телеведущий Владимир Соловьёв получил от Clubhouse уже второй бан. При этом журналист уверяет, что не нарушал политики платформы.

Ранее Соловьёв рассказал NEWS.ru, стал бы он покупать инвайты (приглашение на закрытые интернет-ресурсы) для доступа в новую соцсеть, которые активно продают на различных интернет-сервисах для размещения объявлений.