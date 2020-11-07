«Кудряшки!»: Потап показал маму Насти Каменских

Певец Потап в своём Instagram выложил совместное фото со своей женой певицей Настей Каменских и тёщей Лидией Петровной.
Так, на представленном снимке музыкант позирует с индейскими аксессуарами.
Мы вчера с кудряшками отметили день рождения блондинки-кудряшки! Лида, Лида. Боже, Боже! А вам какая больше нравится? — написал Потап в социальной сети.
Поклонники певца отметили, что на кадре запечатлена «замечательная семья». По их мнению, тёща артиста выглядит великолепно.
Ранее NEWS.ru писал, что Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию в бикини. На ней девушка стоит одетой в шорты с высокой талией, белый лиф и рубашку.
Фотография была сделана во время отдыха на юге.