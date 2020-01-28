Фото: potupinastyaf/Global Look Press

Рэпер Потап и певица Настя Каменских в эфире украинского «Голоса» рассказали, как «моют друг другу спинку». Супруги отреагировали на вопрос Дана Балана — своего коллеги по жюри телешоу.

Мы вот, например, моем друг друга, а ты что, моешься сам? <...> Знаешь, как романтично — помыть друг другу спинку?спросили коллегу Потап и Настя.

Рэпер в шутку предложил Балану помыться вместе.

Как писал NEWS.ru, 38-летний Потап и 32-летняя Настя поженились в 2019 году после более 10 лет совместных выступлений. Пара опровергла слухи о свадьбе ради пиара, а Потап признался, что полюбил Каменских ещё во время своего прошлого брака.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях