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Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.

28 января малышке исполнилось три года. Звёздные родители решили вместе отпраздновать это событие в ресторане в центре Москвы. Спортсмен пришёл с огромным букетом цветов. Он был одет в белую рубашку...