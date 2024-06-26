Последние новости шоу-бизнеса 26 июня: переезд Пугачевой, сын Киркорова

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Алла Пугачева почти не выходит из дома на Кипре из-за проблем со здоровьем, Филипп Киркоров рассказал о сложном характере сына, а Кристина Орбакайте оказалась «в заложниках» у Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Какие последние новости шоу-бизнеса 26 июня?

Что со здоровьем Пугачевой

Знакомые народной артистки СССР рассказали, что сейчас Пугачева живет с семьей на Кипре, где ее супруг шоумен Максим Галкин приобрел апартаменты несколько лет назад. По данным KP.RU, именно благодаря этой покупке артисты, а также дети звездной пары — Лиза и Гарри — смогли получить паспорта Израиля.

Как сообщает издание, на Кипр прилетел брат Галкина Дмитрий, у которого недавно прошли обыски из-за израильского гражданства. Родственник шоумена посетил торжество по случаю дня рождения комика. Источник в окружении Пугачевой рассказал, что сейчас Примадонна находится на Кипре с семьей брата Галкина. Кроме того, из-за проблем с сердцем и сосудами ей тяжело переносить климатические условия в этой стране, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.

«Алла сейчас там с семьей брата Максима. Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем „гнезде“. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», — рассказали KP.RU в окружении Пугачевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Что Киркоров рассказал о сыне

Народный артист России рассказал подробности о непростом характере своего сына Мартина, которому скоро исполнится 11 лет. Как отмечает поп-король, мальчик родился под знаком Рака, что отразилось на его нраве. Ребенок не скрывает своих эмоций и способен устраивать истерики. К примеру, может надеть толстовку и прятаться в ней на протяжении всего мероприятия. Об этом Киркоров рассказал на дне рождения певца Егора Крида, пишет портал 7days.ru.

«Они одного знака с Егором — Раки. Ох, непростые, но талантливые!» — указал поп-король.

Киркоров принял решение отправить детей учиться в Дубай. Мартин и его сестра Алла-Виктория выбрали школу в ОАЭ, где обучается много русскоязычных детей. Это решение отразилось на возможности встретить день рождения Мартина вместе с ним. Киркоров подчеркнул, что празднование пройдет скромно, соответствуя пожеланиям самого именинника.

Как Галкин «взял в заложники» Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка Галкина, заявил NEWS.ru экс-гитарист Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин. Он подчеркнул, что на звезду обрушилась критика, хотя она не говорила никогда лишних слов.

«У нее муж, они живут в Майами уже лет 20, наверное, если не больше. Не то чтобы она во время спецоперации военной уехала. <...> Она приезжает всю жизнь и верноподданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. <...> Вообще Кристина — хорошая женщина», — сказал Левшин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Почему Пугачева покинула Россию

По словам Левшина, Пугачева из-за своего возраста выбрала семью и молодого мужа, а не карьеру.

«Многие не могут принять это. <...> Но мне кажется, женщину никогда нельзя ругать, женщина перед Богом всегда права, даже если она заблуждается, потому что если она живет ради семьи, то это надо просто понимать. Хотя мне очень жалко, что я не могу ей позвонить, просто прийти посмотреть, как она выступает. Я привык понимать, что она здесь», — рассказал он в беседе с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову.

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