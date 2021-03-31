«Понравится только фрикам»: Пушков о песне Манижи

https://static.news.ru/photo/27149634-9266-11eb-9d60-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков выступил против песни певицы Манижи, с которой та собирается выступить от России на Евровидении-2021. По его мнению, необходимо сменить хотя бы название Russian Woman.

По словам политика, слова в песне не имеют смысла, а образ певицы с таджикскими корнями выглядит как троллинг.

Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно «понравиться только фрикам», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Совфед обсуждает правильность выбора такой песни для представления страны на музыкальном конкурсе. Коллеги-сенаторы предложили как минимум сменить название, потому что в некоторых регионах могут возмутиться.

Ранее в пресс-службе Первого канала заявили, что данные о ходе зрительского голосования по песне на конкурс «Евровидение» могут быть представлены Совету Федерации. Такая реакция последовала на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая выразила недоумение по поводу качества композиции, которую участница от России Манижа исполнит на конкурсе, писал NEWS.ru.