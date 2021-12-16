«Полное слияние»: Макеева сменила фамилию на Малькову

Анастасия Макеева сменила девичью фамилию на фамилию четвёртого мужа. О том, что она стала Мальковой, актриса рассказал в Instagram.

Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Никогда в жизни я не меняла фамилию и вот обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа. Я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем, — написала звезда мюзиклов.

Накануне Макеева буквально заинтриговала поклонников новыми кадрами из ЗАГСа.

Мы в ЗАГСе, как думаете, что мы тут делаем и почему я озадачена, а муж хитро улыбается? — добавили интриги звезда.

Поклонники сразу предположили, что речь идёт о смене фамилии, только засомневались, кто чью берёт. «Макеева-Малькова!», «Малькова Анастасия!», «Муж меняет фамилию на Макеев!», «Усыновление?», засыпали артистку вопросами в комментариях пользователи. Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае этого года. Но артистка на тот момент осталась при своей фамилии.

Интересно, что после того, как Макеева объявила о смене фамилии и «слиянии с мужем», фанатов заинтересовал только один вопрос: «Что значит родовая система?» На это скандально известная звезда пообещала ответить позже.

Ранее Анастасия Макеева похвалилась, что стала обладательницей элитных двухэтажных апартаментов в Турции, куда перебралась с мужем Романом Мальковым и пасынком. Супруги обосновались в Аланье.