Политов: «Хорошо сохранился, потому что ни в чём себя не ограничиваю»

https://static.news.ru/photo/30575eaa-a335-11ea-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что помогает ему оставаться в хорошей форме.

49-летний музыкант уже много лет выступает. Но при этом у него много молодых поклонниц. По его словам, именно музыкальный коллектив не даёт ему стареть. Гастроли держат звезду в постоянном движении.

Хорошо сохранился, потому что ни в чём себя не ограничиваю, — добавил исполнитель в программе «Сегодня вечером» Первого канала.

Политов, сидя дома на карантине, нашёл себе новое занятие. Он покоряет социальную сеть TikTok.

Кстати, в этом году молодёжи зашла песня «Фаина». В TikTok три миллиона просмотров десятисекундного ролика, — подчеркнул исполнитель.

Он рассказал, что получает сотни писем от подростков, в которых они благодаря его за творчество.

Как писал NEWS.ru, российский певец Филипп Киркоров решил покорить социальную сеть TikTok. Он загрузил туда видео и сразу же стал настоящей звездой для тинейджеров. Ролик с участием поп-короля собрал 2 миллиона просмотров за один час. Артист дебютировал в сети с роликом в рамках челленджа #wipeitdownchallenge. Суть заключается в том, что нужно помыть зеркало в меняющихся образах. Для этого Киркоров воспользовался огромным беретом, оранжевым рыцарским шлемом и фирменной короной.