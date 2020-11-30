Полина Гагарина подала заявление на развод с Дмитрием Исхаковым

https://static.news.ru/photo/3c836138-32ff-11eb-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина подала официальное заявление на развод с Дмитрием Исхаковым, соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы.

Известно, что заявление Гагариной уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом, передаёт Пятый канал.

Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены.

Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает. Стоит отметить, что у супругов не было заключённого брачного договора — совместно нажитое имущество придётся делить через суд. Прежде всего речь идёт о загородном доме и нескольких квартирах.

Брак Гагариной и Исхакова длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака.

Ранее NEWS.ru писал, что Тверской суд Москвы отклонил иск певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за авторских прав на песню «Кукушка».

В своём иске Кормухина утверждала, что песня в исполнении Гагариной была украдена у неё и её мужа, лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Кроме того, Кормухина обвиняла продюсера Гагариной Константина Меладзе, что он задокументировал себя как «соавтор Цоя», но иска подавать не стала.