Поклонники сравнили изгнанного из России Милохина с Иисусом Христом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Даниил Милохин

21-летнего тиктокера Даню Милохина, уехавшего из России после угроз отправить его в армию, поклонники сравнили в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) с невинно распятым Иисусом Христом. Подписчики выразили сочувствие блогеру, призвав прекратить его травлю в Сети.

К сожалению, наш мир невероятно жесток! Люди посмели распять даже сына Божия Иисуса, не имевшего греха, — сообщила подписчица Алина.

С ней согласилась пользовательница Алена Фадеева, назвав блогера из детдома «бедным парнем, над которым издеваются взрослые люди». Оксана Соколова отметила, что Милохин — добрый и светлый человек «в этом мире, полном грязи, фальши, гнили и несправедливости», и пожелала ему оставаться сильным.

Проходят столетия за столетиями, жестокость человеческая не вырождается! Животные проявляют агрессию для выживания, а люди — ради развлечения и удовольствия, — заметила подписчица Мила.

Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября после года отсутствия. До этого 21-летний тиктокер говорил, что не сможет вернуться на родину, несмотря на плачевное положение за рубежом, где он лишился заработка.

Ряд публичных персон высказались за то, чтобы он был призван в армию в грядущую призывную кампанию. Среди них глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. По словам Мизулиной, Милохин должен был с оружием в руках доказать свою верность Родине.