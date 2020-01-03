https://static.news.ru/photo/010d964e-2ffb-11ea-940a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поклонники балерины Анастасии Волочковой случайно разглядели фото её бойфренда. По словам балерины, она проводит время с таинственным ухажёром, которого скрывает от публики.

Волочкова называет своего приятеля «Мистер М» и показывает на фото то его ногу, то голову. В этот раз балерина опубликовала своё фото на закате в купальнике и босоножках, но снимок затемнила. Подписчики осветлили кадр в фотошопе и увидели рядом с ней мужчину в шортах и футболке, пишет Teleprogramma.pro.

Поклонники были разочарованы увиденным: они предположили, что это мог быть помощник знаменитости, но никак не её бойфренд: слишком уж простоватым оказался мужчина в кадре.

@volochkova_art

Интересно, что сама Волочкова вскоре удалила первоначальное фото, оставив на нём лишь себя. Издание отмечает, что раньше Анастасия любила хвастаться своими победами на романтическом фронте, но в этот раз почему-то тщательно скрывает избранника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова жёстко ответила на критику пользователя Instagram. Под очередной фотографией 43-летней артистки со шпагатом комментатор с ником belousovad89 задала вопрос, не устала ли «старушка» ноги поднимать.