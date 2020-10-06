Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за «всякую дичь»

https://static.news.ru/photo/c2fd7a82-082a-11eb-9c79-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Фотография российской певицы Полины Гагариной с чипсами подверглась жёсткой критики со стороны её поклонников. Люди не поверили, что сторонница здорового образа жизни, постоянно изнуряющая себя тренировками, может «не за деньги» пропагандировать эту разновидность фастфуда.

В комментариях под постом, который Гагарина разместила в Instagram, поклонники усомнились, что артистка действительно употребляет чипсы: «Печально, что такие таланты как Гагарина, ради денег рекламируют своим поклонникам всякую гадость», «Поля, прекрати впаривать людям всякую дичь», «Полина, ну что вы нам чипсы на уши вешаете?», «Неужели денег не хватает? Нашла что рекламировать!», «Не поверю, что вы едите чипсы», «Сомневаюсь, что она их ест, судя по её тренировкам и ЗОЖ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина в золотистом сценичном боди, такого же цвета ботфортах и в необычном головном уборе снялась перед выступлением на Крымском полуострове. Фотография, которую она разместила в Instagram, сразу стала популярной. Однако реакция поклонников оказалась неоднозначной. Они посчитали, что мать двоих детей не должна оголяться на сцене, как это делают другие звёзды шоу-бизнеса.