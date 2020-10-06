Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за «всякую дичь»

Фотография российской певицы Полины Гагариной с чипсами подверглась жёсткой критики со стороны её поклонников. Люди не поверили, что сторонница здорового образа жизни, постоянно изнуряющая себя тренировками, может «не за деньги» пропагандировать эту разновидность фастфуда.
В комментариях под постом, который Гагарина
Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина в золотистом сценичном боди, такого же цвета ботфортах и в необычном головном уборе снялась перед выступлением на Крымском полуострове. Фотография, которую она разместила в Instagram, сразу стала популярной. Однако реакция поклонников оказалась неоднозначной. Они посчитали, что мать двоих детей не должна оголяться на сцене, как это делают другие звёзды шоу-бизнеса.
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