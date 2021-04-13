Поклонники призвали сына Никаса Сафронова похудеть до прежних размеров

https://static.news.ru/photo/7460e46e-9c5d-11eb-89d5-96000091f725_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Самым известным внебрачным сыном знаменитого художника Никаса Сафронова стал Лука Затравкин. 30-летний пианист прославился своими эпатажными выходками и нестандартной фигурой. Сейчас он весит около 250 кг, но всего пять лет назад был стройным юношей. Поклонники призвали его срочно худеть и возвращаться в былую форму.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», недавно Затравкин заявил, что планирует наконец «взяться за себя». Несмотря на то что сын всегда был склонен к полноте, в 2008 году Сафронов заставил его прийти в форму. Пианист похудел, но удержать вес надолго не смог.

Сейчас поклонники оставляют под архивными фото Затравкина призывные комментарии: «Красавчик. Надо за себя взяться. Всю еду не съесть», «Давай, дружище, ты сможешь похудеть», «Бросай кушать».

Как писал NEWS.ru, ранее Лука Затравкин прокомментировал идею депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно ограничить вес россиян. Он заявил, что Жириновский, видимо, понимает, что его лишний вес обременителен для плеч государства. При этом Затравкин считает, что рациональное зерно в словах политика присутствует, но идти следует по пути помощи, а не запретов. В пример Затравкин привёл Японию, где существует специально министерство, занимающееся лишним весом населения и всячески стимулирующее похудение людей. Там, по его словам, если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка.