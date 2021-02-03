Поклонники не узнали Буланову без макияжа

https://static.news.ru/photo/448daff8-6628-11eb-918d-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова провела выходные на рыбалке в Карелии в компании возлюбленного — футболиста Владимира Быстрова. Пара опубликовала совместные снимки в соцсетях, однако они удивили многих пользователей. Буланова на них практически неузнаваема.

Буланова разместила в Instagram фото с уловом. На снимке её лицо просматривается плохо.

А вот Быстров выложил фотографию из дома, где оба они сняты крупным планом. Не все подписчики футболиста поняли, что рядом с ним известная певица. «Это не Татьяна, 100%», «Это она, просто без макияжа», «Шок», «Я не поняла сразу, что это Татьяна», «Что вы сделали с лицом?», написали они в комментариях.

Как уточняет KP.RU, Быстров является другом бывшего мужа артистки — футболиста Владислава Радимова. Рассекретила своего спутника жизни, с которым, по личному признанию, обрела долгожданное счастье, 51-летняя Буланова только в ноябре 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Буланова назвала артистов самым незащищённым слоем населения. В отличие от других граждан, работники сцены не имеют «пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», объяснила она. Если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего не зрители, а творческие люди, считает Буланова. При этом, отметила певица, за время пандемии она уже привыкла экономить, так как финансовое положение остаётся нестабильным. Но в целом денег на жизнь пока хватает.