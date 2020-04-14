Поклонники Кашпировского попросили его спасти человечество от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc495c44-7e36-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Получивший в народе славу экстрасенса-целителя Анатолий Кашпировский получил просьбы от поклонников спасти человечество от коронавируса.

Кашпировский начал проводить «оздоровительные сеансы» на своём YouTube-канале. Первый онлайн-сеанс прошёл 9 апреля. Он посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением.

Как отмечает «Афиша Daily», целитель проигнорировал эти просьбы, и позже они утонули в множестве других комментариев.

Ранее стало известно, что Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский суд Москвы. Он требует взыскать с ВГТРК 1 млн рублей компенсации морального вреда. По мнению Кашпировского, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» распространялись недостоверные сведения, порочащие его репутацию. Психотерапевту не понравилось, что журналист Александр Невзоров и телеведущий Александр Гурнов в программе назвали его жуликом и мошенником, писал NEWS.ru.