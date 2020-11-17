Поклонники Бузовой обрушились с критикой на её бойфренда за оговорку

https://static.news.ru/photo/a3619a64-295e-11eb-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян (Дава) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой Дава оказался под прицелом её поклонников, которым не понравился его пост об оговорке ведущей «Дома-2». Речь идёт о новом образе телеведущей, который она выбрала для очередного выпуска шоу «Ледниковый период».

Бузова выбрала образ Малефисенты и сообщила, что уже записаны десять выпусков шоу. Поклонники оценили сказочный образ ведущей телестройки, попытался это сделать и её бойфренд, но только вызвал гнев на свою голову.

instagram.com/buzova86/

Мужчина написал в комментариях «Малефистина», намекая на конфуз Ольги, которая после просмотра фильма с участием Анджелины Джоли написала в своём блоге: «Малефестино смотрели». Пользователи не упустили возможности поднять поющую ведущую на смех, хотя она уверяла всех, что просто оговорилась. Слова Бузовой разлетелись по Сети как мем.

Эту неловкую ситуацию и припомнил Давид Манукян, решив таким образом выразить нежные чувства к возлюбленной. Его шутку не поняли, мало того, поклонники буквально заклевали рэпера, отвечая ему, что он «свою же любовь подколол». «Все все поняли. Только зачем снова выволакивать на свет божий ее оговорку, за которую получила сполна», «Очень тонко: понимай, как знаешь, то ли цитата, то ли стеб. Любимое занятие Давида», написали рассерженные пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова почувствовала себя плохо на тренировке проекта «Ледниковый период». В последнее время знаменитость проводит много времени на катке.