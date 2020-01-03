https://static.news.ru/photo/162528e0-2fcd-11ea-b616-fa163e074e61_660.jpg Альбина Джанабаева Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Известный блогер Лена Миро упрекнула певицу Альбину Джанабаеву в излишнем редактировании фотографий и заявила, что при встрече узнать исполнительницу сможет только муж Валерий Меладзе.

У любого человека поедет кукушечка, если пропасть между реальным образом и виртуальным будет непреодолимой, — цитирует блогера teleprogramma.pro.

По мнению Миро, если женщина стирает в фотошопе несколько десятков лет, то рано или поздно она утратит связь с реальностью.

В неотфотошопленных лицах Рудковской и Джанабаевой проскальзывает что-то общее. Может, то самое помутнение рассудка, — подчеркнула блогер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лена Миро представила, что российский актёр Александр Петров не поступил в театральный институт, а начал трудиться на овощебазе. По её мнению, жизнь артиста пошла бы совершенно по другому сценарию. В таком случае, считает Миро, звезда отечественного кино мог бы рассчитывать на романтические отношения с «кладовщицей Зинкой». И та в свою очередь ответила бы взаимностью из жалости. Кроме того, Миро усомнилась в искренности чувств к Петрову нынешней пассии актёра — артистки Стаси Милославской.