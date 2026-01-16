Атака США на Венесуэлу
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини

Кудрявцева показала свой неудачный снимок в бикини с отдыха в Сингапуре

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свое неудачное фото с отдыха в Сингапуре. Она отметила, что снимок сделала ее подруга, которую она попросила «сфотографировать красиво».

Попросила подружку красиво сфотографировать, — написала Кудрявцева.

На кадрах 54-летняя знаменитость предстала в ярком голубом топе с глубоким декольте, мини-юбке и вьетнамках. Волосы Кудрявцевой убраны под косынку, макияж отсутствует. Телеведущая стоит на фоне цветов, исказив лицо в комичной гримасе.

Ранее Кудрявцева заявила, что 2025 год стал для нее очень трудным. Ведущая рассказала о собственном кризисе и работе с психологом. В свое время Кудрявцева уже публично говорила о борьбе мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с алкоголизмом.

До этого Кудрявцева продемонстрировала радикальную смену имиджа. Она показала подписчикам, как будет выглядеть с короткой мужской стрижкой и веснушками, использовав для этого искусственный интеллект. Звезда спросила фанатов, стоит ли ей реализовать эту идею. Однако бывший возлюбленный телеведущей, певец Сергей Лазарев, не поддержал этот эксперимент.

