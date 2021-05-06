Подруга Ивлеевой отреагировала на слухи о романе с её мужем

https://static.news.ru/photo/bbcc4d2a-aeb4-11eb-a19a-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Близкая подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль отреагировала на слухи о разрушении семьи ведущей «Орла и решки». По мнению пользователей, соведущая Ивлеевой «увела» её мужа, рэпера Элджея.

Отношения Ивлеевой и её супруга поклонники обсуждают уже второй месяц. Последний раза пара была вместе на дне рождения ведущей, после чего Ивлеева сняла обручальное кольцо и завалила Instagram слезливо-философскими постами. Одна из подписчиц ведущей сообщила, что та перестала говорить не только о муже, но и о своей подруге Юлии Коваль, которая даже не прислала Насте эксклюзивную модель Барби со своим лицом. Это и породило волну слухов о том, что лучшая подружка увела у Насти мужа.

Сама «разлучница» долго хранила молчание, но в итоге отреагировала на происходящее с юмором. Телеведущая опубликовала в сторис новость о разводе Билла Гейтса и заявила, что в этом она не виновата.

instagram.com/koval_now/

Я тут ни при чём, если что, — добавила ведущая, намекнув, что к семье Ивлеевой она тоже не имеет никакого отношения.

Сама Ивлеева не комментирует никакие слухи о разводе. Она только публикует редкие слезливые фото, ещё больше подогревая интерес к своей персоне.

Как сообщалось ранее, Настя Ивлеева и рэпер Элджей в скором времени могут развестись. Блогер Антон Суворкин на своём YouTube-канале назвал причину, по которой звёздная пара прекратит существование.