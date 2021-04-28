Блогер назвал причину скорого развода Ивлеевой и Элджея

https://static.news.ru/photo/f2d37bd8-a8b3-11eb-966d-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева и рэпер Элджей Фото: vk.com/ivleevadaily

Настя Ивлеева и рэпер Элджей в скором времени могут развестись. Блогер Антон Суворкин на своём YouTube-канале назвал причину, по которой звёздная пара прекратит существование.

Анонимный источник рассказал блогеру, что инициатором расставания станет ведущая «Орла и решки». По его словам, пара распадётся из-за огромной популярности Ивлеевой, так как музыкант в последние годы не выпускал ничего нового и застопорился в своём развитии. Самое громкое, что он сделал за последнее время, считает Суворкин, это свадьба со звездой.

Идут, а она будет выпускать пиво, чипсы и прочее. Чтобы потом всю эту империю не делить, она это хочет сделать сейчас. Возможно, будут тихо разводиться, чтобы не было шумихи, — пояснил блогер.

При этом он отметил, что для России ситуация, когда девушка много работает, а мужчина сидит дома и играет в видеоигры, не редкость.

Ранее хоккеист Иван Телегин выдвинул новые требования к экс-супруге, певице Пелагее, с которой развёлся в декабре 2020 года. Очередное заседание суда по разделу имущества пришлось перенести на 3 июня, потому что спортсмен хочет половину гонораров супруги за те три года, что они были вместе.