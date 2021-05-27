«Победим по-любому»: Харламов «собрался» на Евровидение под именем Ира

https://static.news.ru/photo/17e1d502-2d60-11eb-b69d-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram историю происхождения своего имени. По его словам, многие до сих пор не понимают, почему его дочь «зовут Анастасия Игоревна». Среди кратких форм имени — Игорёк, Гарик, Гуся, Игорюша и Ира. Под последним комик заявил, что поедет на Евровидение, чтобы «победить».

Ира тоже от имени Игорь, так что на Евровидение поеду как Ира «Бульдог» Харламов! Победим по-любому, — написал артист.

По одной из версий, Игорь — скандинавское имя, происходит от Ингвара, означающего «воин бога Инга», «хранитель бога-громовержца», «воинственный», а на Русь имя Игорь привезли варяги в двух формах — Ингварь и Игорь, но прижилась последняя.

Накануне Харламов похвастался в Instagram снимками своей семилетней дочери от актрисы Кристины Асмус. Звёздный отец гордится талантами наследницы. Комик опубликовал видео, на котором презентовал подписчикам творчество девочки: первые работы Анастасии Игоревны Харламовой.