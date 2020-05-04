Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына

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Знаменитый фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу сообщений СМИ о том, что его сын страдает синдромом Аспергера. Об этом он написал в Instagram.

Спортсмен назвал материал журнала StarHit о том, что его сын Саша психически не здоров, клеветой и пообещал, что все виновные будут наказаны. По словам Плющенко, это дело — вопрос жизни его ребёнка.

Учитывая, что ваша утка переводится на другие языки, вы позорите журналистику, поскольку наш Саша, каким бы маленьким Гном Гномычем ни был, известен не только как сын знаменитых родителей, но и как ребенок, катающийся в крупнейших шоу мира, — написал фигурист.

При этом извинения от представителей издания Плющенко не принял, потому что не верит в их правдивость. Спортсмена разозлило то, что извиняясь, журналисты так и не сняли публикацию.

Сын Плющенко Саша имеет уже 354 тысячи подписчиков в своём профиле Instagram и занимается фигурным катанием. За год Гном Гномыч, как привыкли называть мальчика родители, зарабатывает 12 млн рублей в год.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Александр Добровинский рассказал, что будет представлять Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в судебном процессе против тех, кто придумывает сплетни о болезни их сына Саши.