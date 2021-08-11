Питт назвал любимое место для занятий сексом с Джоли

Американский актёр Брэд Питт раскрыл подробности сексуальной жизни с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Отрывки из старого интервью артиста опубликовал портал Mirror. Тогда он рассказал, что его любимым местом для секса стал каменный грот, расположенный рядом с бассейном в их семейном доме.

Он заявил , что это «просто отличный» уголок для уединения. В той же беседе с журналистами Питт признавался, что некоторое время принимал запрещённые вещества, особенно в начале карьеры в кинематографе. Но позже он поборол пагубное пристрастие на фоне серьёзных проблем.

Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами мужа.

Накануне BBC News сообщили, что Джоли получила шанс взять реванш в судебном разбирательстве с бывшим мужем — американским артистом Брэдом Питтом. Женщина хочет отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми. Делом в том, что судья Джон Удеркирк, постановивший, что Питт имеет право на совместную опеку, теперь отстранён от дела. После этого Джоли обратилась с апелляцией, которую одобрили в суде Калифорнии. Причиной отстранения Удеркирка стало сокрытие деловых отношений с командой адвокатов Питта. Инстанция признала, что это нарушение этики, ставящее под сомнение беспристрастность юриста.

Джоли заявляла, что Питт не имеет права на опекунство, так как подвергал семью насилию. Женщина не раскрыла подробности случившегося, но предъявила документы, якобы подтверждающие, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.