Джоли получила шанс на реванш в суде с Питтом по поводу детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли получила шанс взять реванш в судебном разбирательстве с бывшим мужем — американским артистом Брэдом Питтом. Женщина хочет отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми, передаёт BBC News.

Делом в том, что судья Джон Удеркирк, постановивший, что Питт имеет право на совместную опеку, теперь отстранён от дела. После этого Джоли обратилась с апелляцией, которую одобрили в суде Калифорнии. Причиной отстранения Удеркирка стало сокрытие деловых отношений с командой адвокатов Питта. Инстанция признала, что это нарушение этики, ставящее под сомнение беспристрастность юриста.

BBC News подчёркивает, что «маленькая» победа Джоли может обернуться продолжением судебной тяжбы за пятерых детей. Питт до этого добился совместной опеки над наследниками в конце мая 2021-го. Разбирательства артистов длились около пяти лет.

Джоли заявляла, что Питт не имеет права на опекунство, так как подвергал семью насилию. Женщина не раскрыла подробности случившегося, но предъявила документы, якобы подтверждающие, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.

Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли второй раз за неделю заметили дома у экс-супруга — британского артиста Джонни Ли Миллера. По данным журналистов, женщина входила в его бруклинскую квартиру в Нью-Йорке. После этого появились предположения о воссоединении звёздной пары. Первый раз Джоли видели в компании Миллера 11 июня. Она приехала одна и вышла почти через три часа, около 22:30 по местному времени.