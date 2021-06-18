Анджелину Джоли заметили в доме экс-супруга второй раз за неделю

https://static.news.ru/photo/0e30a030-d00b-11eb-95ba-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудскую актрису Анджелину Джоли второй раз за неделю заметили дома у экс-супруга — британского артиста Джонни Ли Миллера, передаёт портал HuffPost. По данным журналистов, женщина входила в его бруклинскую квартиру в Нью-Йорке.

После этого появились предположения о воссоединении звёздной пары. Первый раз Джоли видели в компании Миллера 11 июня. Она приехала одна и вышла почти через три часа, около 22:30 по местному времени.

Джоли и Миллер познакомились на съёмках картины «Хакеры» и узаконили отношения в марте 1996-го, но расстались через год, а в 1999-м официально развелись. При этом актёры остались в хороших отношениях, а скорый разрыв объяснили своей молодостью и необдуманностью поступков.

Затем Джоли дважды вышла замуж — за актёров Билли Боба Торнтона и Брэда Питта. С последним она развелась в 2019-м. В мае 2021-го Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми.

Ранее сообщалось, что Джоли впервые появилась на публике после проигранного суда с её экс-супругом Брэдом Питтом. Звезда сменила фирменный стиль в одежде — для празднования своего 46-летия женщина отказалась от знаменитого готического чёрного наряда и надела ярко-жёлтое свободное платье.

На празднике знаменитость появилась со своими шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летним Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом.