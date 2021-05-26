Брэд Питт добился совместной c Джоли опеки над детьми

https://static.news.ru/photo/a0238ada-be58-11eb-a62f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial

Голливудский актёр Брэд Питт выиграл в суде дело о совместной опеке над детьми вместе со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли. Разбирательства велись почти пять лет, сообщило издание Page Six.

Журналисты утверждают, что решение не окончательное, Анджелина продолжает бороться и настаивает на запрете свидений отца с детьми.

Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала всё возможное, чтобы помешать этому, — сказал источник издания.

В качестве свидетелей судья позволил привлечь экспертов, врачей и знакомых пары, однако запретил выступать детям звёздной пары. Джоли была крайне недовольна этим фактом, потому что считает, что судья Джон Одеркирк отказал в «справедливом судебном разбирательстве». Своими действиями, по мнению актрисы, судья исключил возможность предоставления доказательств.

Ранее Джоли заявила, что Питт не имеет права на опекунство, так как подвергал семью насилию. Женщина не раскрыла подробности случившегося, но предъявила документы, якобы подтверждающие, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.