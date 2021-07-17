«Пишите маме»: Макеева призвала фанатов защитить её от экс-жены мужа
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
08:10, 19 июля 2021
Анастасия МакееваФото: makeevan/instagram.com
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Анастасия Макеева призвала поклонников заступиться за неё и подписать коллективное письмо в защиту актрисы от экс-жены мужа Романа Малькова Светланы. Артистка сообщила в Instagram, что больше не намерена обсуждать тему бывшей жены нового мужа.
Теперь Макеева намерена прибегнуть к помощи всех театров и Министерства культуры, чтобы заставить обиженную соперницу замолчать. Актриса заявила, что для неё закрыта тема бывшей жены её любимого мужа и его дочери с «какими-то проблемами и фантазиями». Возвращаться она к этому больше не собирается, потому что живёт «прекрасной и разнообразной» жизнью.
Но если вы хотите меня поддержать, то пишите моей маме Марине Борисовне. Она очень хороший, интеллигентный человек. Она выслушает каждого и напишет коллективное письмо. Мой отец его составит как грамотный юрист. И мы пошлем его во все театры и Министерство культуры в поддержку того, чтобы перестать травить меня как артистку. Если вам хочется принять участие в защиту моей чести, искусства, театра, неприкосновенности, — пояснила в сторис масштаб атаки на соперницу Макеева.
Сейчас звезда кино и мюзиклов наслаждается отдыхом с новым мужем, бизнесменом Романом Мальковым, на Кубе. С ним она познакомилась год назад на даче актрисы. После этого олигарх оставил жену с четырьмя детьми, с которыми жил в Словении, и женился на актрисе.
С этого момента между бывшей и нынешней жёнами Малькова идёт ожесточённая борьба за бизнесмена. Сам он безмерно влюблён и очарован Макееой до того, что опускается до оскорблений в адрес бывшей жены.