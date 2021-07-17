«Пишите маме»: Макеева призвала фанатов защитить её от экс-жены мужа

Анастасия Макеева призвала поклонников заступиться за неё и подписать коллективное письмо в защиту актрисы от экс-жены мужа Романа Малькова Светланы. Артистка сообщила в Instagram, что больше не намерена обсуждать тему бывшей жены нового мужа.

Теперь Макеева намерена прибегнуть к помощи всех театров и Министерства культуры, чтобы заставить обиженную соперницу замолчать. Актриса заявила, что для неё закрыта тема бывшей жены её любимого мужа и его дочери с «какими-то проблемами и фантазиями». Возвращаться она к этому больше не собирается, потому что живёт «прекрасной и разнообразной» жизнью.

Но если вы хотите меня поддержать, то пишите моей маме Марине Борисовне. Она очень хороший, интеллигентный человек. Она выслушает каждого и напишет коллективное письмо. Мой отец его составит как грамотный юрист. И мы пошлем его во все театры и Министерство культуры в поддержку того, чтобы перестать травить меня как артистку. Если вам хочется принять участие в защиту моей чести, искусства, театра, неприкосновенности, — пояснила в сторис масштаб атаки на соперницу Макеева.

Сейчас звезда кино и мюзиклов наслаждается отдыхом с новым мужем, бизнесменом Романом Мальковым, на Кубе. С ним она познакомилась год назад на даче актрисы. После этого олигарх оставил жену с четырьмя детьми, с которыми жил в Словении, и женился на актрисе.

С этого момента между бывшей и нынешней жёнами Малькова идёт ожесточённая борьба за бизнесмена. Сам он безмерно влюблён и очарован Макееой до того, что опускается до оскорблений в адрес бывшей жены.

Ранее поклонники заподозрили Анастасию Макееву в беременности после публикации её откровенного фото в Instagram. Снимок разместил супруг артистки Роман Мальков.