Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, как живёт дочь певицы

https://static.news.ru/photo/00bc7dd0-3497-11eb-a921-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова, архивное фото Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Единственной дочери Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, 1 декабря исполнилось 14 лет, скоро девушка получит паспорт.

По словам пиар-директора певицы Анны Исаевой, пока никаких глобальных событий в жизни Веры Алдониной не происходит. Она по-прежнему живёт с бабушкой и дедушкой, общается с отцом и учится в школе.

Взрослая она уже. На день рождения к ней приехали самые близкие люди и тепло поздравили её. Все собрались спонтанно. Также она отпразднует чуть позже день рождения с друзьями из школы, со сверстниками, — рассказала Исаева изданию Teleprogramma.pro.

Накануне с днём рождения Веру поздравили её отец футболист Евгений Алдонин и бабушка Таисия Началова. Отец опубликовал в соцсетях совместную фотографию на фоне шариков и написал, что любят её и всегда будут рядом.

Как писал NEWS.ru, ранее Вера Алдонина поразила сходством с матерью, спев песню на телеканале «Карусель». Восьмиклассница с яркой внешностью и певческим талантом выступила в программе «С добрым утром, малыши!». Девочка заметно выросла в последнее время, постепенно превращаясь в настоящую красавицу. Она очень уверенно держалась перед камерой и буквально впечатлила поклонников голосом, который интонациями и тембром напоминал голос её матери. Это заметили все фанаты Юлии Началовой.

Певица умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.