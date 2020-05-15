Певицу Валерию перепутали с Аллой Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/7ea571a6-96a0-11ea-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия решила поделиться со своими поклонниками фотографией в медицинской маске. Однако поклонники не узнали звезду.

Исполнительница сама заметила, что сильно изменилась за время самоизоляции.

Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото, — обратилась Валерия к своим подписчикам в Instagram.

Многие заметили, что что причёска артистки очень похожа на ту, что у любит Алла Пугачёва. Кто-то предположил, что Валерия пытается подражать примадонне.

Я сначала подумала — Пугачёва, — написала под постом одна из фанаток.

Кроме того, некоторые интернет-пользователи заявили, что Валерия неправильно надела медицинскую маску. По их словам, белая сторона должна быть внутри, а у светской львицы получилось наоборот.

Как писал NEWS.ru, дочь певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.