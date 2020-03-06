https://static.news.ru/photo/10c81136-5fcb-11ea-b59e-fa163e074e61_660.jpg Дочь Валерии Шена Фото: shena_music/instagram.com

Дочка певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.

Ранее начинающая певица призналась, что у неё совершенно другое имя. Она утверждала, что её зовут Шена. Однако поклонники не поверили и попросили предоставить документы, подтверждающие данный факт.

Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему «SHENA»? Потому что Шена, — написала звезда в Instagram.

В свою очередь подписчики звезды ужаснулись, потому что её настоящее имя больше похоже на кличку домашнего питомца. Одна из поклонниц напомнила исполнительнице, что у телеведущей Ольги Орловой есть собака по кличе Шена.

У меня так у соседки собачку зовут, — заметила другая подписчица.

При этом многие попросили вернуть имя Анна, которое, по их мнению, ей подходило.

Как ранее писал NEWS.ru, будущий политик Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, стала получать огромное количество просьб о помощи после того, как объявила о намерении создать собственную партию «Сильные женщины».