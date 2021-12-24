Певице Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после пожара

Известной певице Марине Хлебниковой в одной из московских клиник провели операцию по восстановлению кожи. Ей предстоит ещё несколько оперативных вмешательств, сообщает Telegram-канал «112».

После всех операций артистку ждёт реабилитация и длительное восстановление. Новогоднюю ночь Хлебникова проведёт в больнице, говорится в сообщении.

До этого подруга Марины Хлебниковой Нина Брусянина рассказала, как чувствует себя пострадавшая при пожаре певица. Звезда 90-х месяц провела в реанимации, сейчас она может говорить, но даётся ей это с большим трудом, рассказала подруга артистки в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Другая подруга певицы, Наталья Гулькина, заявила, что не верит в версию пожара из-за непотушенной сигареты. Солистка «Миража» напрочь опровергает слухи, что артистка могла быть пьяна и уснула с зажжённой сигаретой.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась комната певицы на втором этаже. Артистку экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось, что состояние Хлебниковой стабилизировалось, её перевели из реанимации в палату. К певице по-прежнему не пускают никого, кроме родных.