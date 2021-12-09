Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, её перевели из реанимации в палату, сообщили в окружении звезды, пострадавшей при пожаре. Они поблагодарили всех, кто принял участие в её восстановлении после произошедшего. Сейчас к Хлебниковой по-прежнему не пускают никого, кроме родных.

Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова! — написали члены её команды на странице певицы в Instagram.

Из-за строгих ограничений сейчас певице нельзя ничего передать, поэтому отмечается, что Хлебникова сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтёт это нужным и возможным.

Ранее сообщалось, что она дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём и полученные травмы постепенно заживают. Однако путь к восстановлению будет не быстрым.

Певица Наталья Штурм, которая опубликовала пост в поддержку пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой, поделилась воспоминанием о том, как она получила сильные ожоги в США. По её словам, это произошло, когда женщина каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Дома была семья певицы, но пострадала только она. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия — неисправность электропроводки после ремонта.