Певица Полина Гагарина получила развод накануне Нового года

https://static.news.ru/photo/7a6c746e-491e-11eb-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная певица Полина Гагарина вступит в 2021 год в статусе свободной женщины. За три дня до Нового года она получила развод.

Полина Гагарина теперь официально свободна — мировой суд района Печатники сегодня расторг её брак с Дмитрием Исхаковым, — пишет 28 декабря MK.RU.

В браке с Исхаковым Гагарина прожила почти шесть лет, в этом союзе родилась дочь Мия. При этом пара также воспитывала сына Полины Андрея от предыдущего брака.

В течение последнего года в СМИ возникали слухи о сложных отношениях Гагариной с супругом. До определённого момента они отказывались от комментариев, однако во время карантина в 2020 году Исхаков признался, что больше не живёт с женой и дочерью.

Сама Полина в декабре подтвердила эту информацию, добавив, что разводится с мужем. При этом она возмутилась интересом общественности к её личной жизни.

Как поясняет «Телепрограмма», артистка намерена разделить имущество с теперь уже бывшим супругом через суд. Речь идёт, в частности, о коттедже и о нескольких квартирах. Кроме того, она хочет добиться права опеки над трёхлетней дочерью.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Полина Гагарина выложила снимок со своей дочерью Мией, запечатлённой на фоне нарядной новогодней ёлки. На фото подросшая Мия предстала в пышном платье сиреневого цвета с рукавами-фонариками.