Певица МакSим приостановит творческую деятельность на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем.
Менеджер певицы Маргарита Соколова написала об этом в своём Instagram. В посте отмечается, что у МакSим обострились проблемы, вызванные ДТП, в которое артистка попала в апреле 2019 года. Менеджер попросила прощения у всех, кто с нетерпением ждал концертов. С организаторами концертных мероприятий Соколова пообещала договориться в индивидуальном порядке.
В качестве утешения менеджер заверила поклонников певицы, что релиз песни МакSим «Преданным» обязательно состоится в ближайшее время.
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В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, МакSим намекнула, что собирается выходить замуж. Имя своего избранника певица не раскрыла.
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