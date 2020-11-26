Певица Кормухина проиграла суд Полине Гагариной из-за песни «Кукушка»

https://static.news.ru/photo/68e9a572-2fe7-11eb-b240-fa163e074e61_660.jpg льга Кормухина Фото: vk.com/olgakormuhina

Тверской суд Москвы отклонил иск певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за авторских прав на песню «Кукушка».

В своём иске Кормухина утверждала, что песня в исполнении Гагариной была украдена у неё и её мужа, лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Кроме того, Кормухина обвиняла продюсера Гагариной Константина Меладзе, что он задокументировал себя как «соавтор Цоя», но иска подавать не стала, сообщает «МК».

Песня в исполнении Гагариной вошла в саунд-трек к фильму «Битва за Севастополь», который вышел на экраны в 2018 году. При этом кавер-версию песни одобрил сын Виктора Цоя Алексей.

Правами на «Кукушку» с 1993 года обладают не наследники Цоя, а управляющая компания, с которой артисты, желающие исполнять композицию, подписывают договоры. Однако бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной возникло право на переработку песни, признаны Басманным судом недействительными.

Как писал NEWS.ru, представители Кормухиной заподозрили юристов Гагариной в затягивании процесса. По их мнению, ответчики пытаются перевести спор исключительно в плоскость права на исполнение песни, уводя суд в сторону от претензий в плагиате.