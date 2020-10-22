Певица Чичерина стала гражданкой ДНР

https://static.news.ru/photo/a1fdda86-14b2-11eb-b9da-fa163e074e61_660.jpg Юлия Чичерина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Юлия Чичерина получила гражданство ДНР и паспорт Донецкой народной республики. Информацию о гражданстве звезды 90-х сообщил её представитель.

Позже Чичерина опубликовала фото с новым паспортом и похвасталась, что стала «дончанкой».

Теперь я дончаночка, — подписала снимок артистка.

Накануне певицу отыскали на территории Нагорного Карабаха. Она пропала там во время обстрела, когда вместе с мужем направлялась в Степанакерт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская исполнительница Юлия Чичерина получила орден Дружбы из рук главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Орден вручают за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.