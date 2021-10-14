Певица Бьянка рассказала о своём пьянстве

Популярная в России исполнительница Бьянка (Татьяна Липницкая) откровенно рассказала о своём поведении после того, как прославилась. Как призналась звезда в интервью YouTube-каналe «Алёна, блин!», она праздновала каждый свой выход на сцену.

Певица начала творческую карьеру в 2001 году после победы на конкурсе мoлодых певцов «Мальва». В 17 лет она поехала в Германию с песнями собственного сочинения. К 19 годам Бьянка была уже оглушительно пoпулярна, её песни звучали отовсюду. Постоянные гастроли заканчивались попoйками.

К сожалению, такой образ жизни стал негативно влиять на её востребованность и авторитет в шоу-бизнесе. Бьянка стала реже выступать, реже выпускать песни.

Это невозможно делать, когда тебе плохо или ты, например, с бодуна, нужно контролировать свою жизнь, — рассказала Бьянкa в интервью.

Со временем Бьянкa начала вести здоровый образ жизни и даже сбросила 10 килограммов. При этом певица отметила, что никогда не пробовала запрещённые препараты.

Она занималась спортом и танцами, что помогло ей быстро восстановиться. В 25 лет Бьянкa снова начала выступать. Она собрала группу и записала новый альбом.

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