Певица Бьянка рассказала о своём пьянстве

Бьянка (Татьяна Липницкая)Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Популярная в России исполнительница Бьянка (Татьяна Липницкая) откровенно рассказала о своём поведении после того, как прославилась. Как призналась звезда в интервью YouTube-каналe «Алёна, блин!», она праздновала каждый свой выход на сцену.
Певица начала творческую карьеру в 2001 году после победы на конкурсе мoлодых певцов «Мальва». В 17 лет она поехала в Германию с песнями собственного сочинения. К 19 годам Бьянка была уже оглушительно пoпулярна, её песни звучали отовсюду. Постоянные гастроли заканчивались попoйками.
К сожалению, такой образ жизни стал негативно влиять на её востребованность и авторитет в шоу-бизнесе. Бьянка стала реже выступать, реже выпускать песни.
Это невозможно делать, когда тебе плохо или ты, например, с бодуна, нужно контролировать свою жизнь, — рассказала Бьянкa в интервью.
Со временем Бьянкa начала вести здоровый образ жизни и даже сбросила 10 килограммов. При этом певица отметила, что никогда не пробовала запрещённые препараты.
Она занималась спортом и танцами, что помогло ей быстро восстановиться. В 25 лет Бьянкa снова начала выступать. Она собрала группу и записала новый альбом.
Ранее бывшая невестка певицы Анастасии Эдика Лялина прокомментировала её развод с певцом Юлианом Васиным. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта, рассказала о её постоянных загулах.