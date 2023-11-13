Певец Митя Фомин назвал трех великих музыкантов современности Митя Фомин: Пугачева, Агузарова и Гребенщиков внесли неоценимый вклад в культуру

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Певицы Алла Пугачева, Жанна Агузарова и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли неоценимый вклад в музыкальную культуру современной России, заявил певец Митя Фомин. Он добавил, что все-таки называть человека великим при жизни преждевременно.

Все проверяется временем. Особенно величина и степень величия. Если мы говорим о Гребенщикове, Пугачёвой и Агузаровой, то очевидно, что эти люди внесли неоценимый вклад в культуру. Я говорю только о музыкальной составляющей, которую эти люди оставили в сердцах и сознании людей. Это гигабайты нашей памяти, это есть у каждого в квартире, — сообщил Фомин.

Фомин добавил, что можно назвать великим певца Александра Вертинского. Кроме того, у него нет претензий к личности и творчеству Филиппа Киркорова.

В июне 2022 года Гребенщиков рассказал в интервью израильскому Девятому каналу, что на благотворительном фестивале в Берлине ему с другими артистами удалось собрать €12 млн «на помощь Украине». После этого лидер «Аквариума» опровергал сообщения СМИ о том, что эту сумму пожертвовал он лично. Также Гребенщиков опроверг слухи о своем переезде в Израиль. Когда его спросили, что происходит в стране после атаки ХАМАС, музыкант сказал, что никогда не жил в Израиле.