Первое выступление Андрея Губина после длительного перерыва попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/328e3778-c47a-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: Фото: gubin_andrey/instagram.com

Участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо опубликовал в своём Instagram видео с выступлением Андрея Губина. Это первое появление исполнителя на сцене за долгое время.

Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут своё, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту! — отметил музыкант.

По его словам, Губин — профессионал своего дела.

Фанаты Губина пришли в восторг. Они надеются, что их кумир снова начнёт гастролировать со своими хитами.

Ранее Губин пожаловался на тяжёлое заболевание, которое мешает ему вернуться на сцену, несмотря на все уговоры поклонников. По словам артиста, его часто приглашают вести разные мероприятия и даже программы, но он отказывается, так как считает, что сначала нужно поправить здоровье. Причиной ухода звезды в тень стала болезнь неврологического характера, из-за которой возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.

Как писал NEWS.ru, Губин недавно отметил своё 46-летие. Его подруга Ульяна Каракоз опубликовала снимки с праздника. Поклонники исполнителя были шокированы внешним видом своего кумира. По их словам, музыкант сильно осунулся и похудел. У него потухший взгляд.