«Перестали существовать»: солист «Непары» осудил уехавших из России звезд Солист «Непары» Шоуа: уехавшие из России артисты перестали для меня существовать

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Солист группы «Непара» Александр Шоуа осудил уехавших из России звезд и заявил, что они для него «перестали существовать», сообщают «Народные Новости». Артист сказал, что питает неприязнь к тем, кто убегает. Помимо того, певец отметил, что покинувшие страну продолжают высказывать мнение, к которому никто в России не станет прислушиваться.

Они для меня перестали существовать. Ладно еще, если бы они поехали лечить болезнь, такую как «отсутствие сердца». Но когда человек, кроме того что уезжает, но еще и высказывает мнение, к которому никто прислушиваться не будет, кроме него самого... Я не люблю все, что связано с теми, кто убегает, — сказал Шоуа.

Солист признался, что сам никогда бы не уехал из России, он скучает по дому, даже если уезжает из него на пару дней. Также Шоуа добавил, что артист обязан быть патриотом своей страны, так как он «провозглашает слово со сцены».

Актриса Алла Довлатова ранее сравнила уехавших из России из-за специальной военной операции на Украине коллег с сорняками, которые не смогут прижиться на чужбине. Она заявила, что покинувшие страну знаменитости «любили себя, деньги, славу, но не Родину». Актриса считает, что демонстративным отъездом за границу ряд ее коллег показали нелюбовь к Родине.