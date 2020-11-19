Пелагея пытается отсудить у экс-супруга имущество на $5 млн

Пелагея намерена отсудить у бывшего мужа Ивана Телегина имущество на $5 млн. При этом друзья хоккеиста уверяют, что певица настроена агрессивно и хочет оставить бывшего мужа без копейки.
Пелагея готова поделить даже то, что было нажито спортсменом до женитьбы на ней.
Он гробил здоровье, строил свою карьеру, а теперь вынужден отдавать честно заработанные деньги, — приводит мнение неназванного приятеля KP.RU.
Споры идут вокруг квартиры в Москве, которую Пелагее подарила мама. Жильё оценивается в 85 млн рублей, разделу не подлежит. Особняк за городом за 50 млн рублей тоже покупался на совместные деньги.
Телегин считает, что он вкладывался и в загородный дом, и в столичную квартиру певицы, поэтому справедливым будет, если она оставит себе квартиру, а он заберёт особняк. Торгуются бывшие супруги и по поводу другого имущества.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук получили звания заслуженных артистов Российской Федерации.