Пелагея появилась на шоу «Точь-в-точь» в синем платье с эффектным декольте

https://static.news.ru/photo/72435b86-822b-11eb-95b6-96000091f725_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Пелагея станет третейским судьёй в новом сезоне шоу «Точь-в-точь», который стартовал на Первом канале. Судейские кресла также заняли Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Елена Ваенга, а также бессменные Леонид Ярмольник и Максим Аверин.

Пелагея станет приглашённым третейским судьёй, который есть в каждом выпуске шоу. В студии певица появилась в синем платье в белый горох с очень откровенным декольте. Ничуть не стесняясь своих форм, артистка с удовольствие позировала в кадре.

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По правилам шоу его участники должны изображать других известных артистов, в точности повторяя не только их манеру исполнения, но и даже мельчайшие жесты. В шоу уже принимали участие сыновья Преснякова, Малинина, Газманова. Многие артисты стали откровенной находкой, раскрыв свои таланты в проекте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Пелагея обратилась за помощью к детективам — исполнительница хочет найти средства бывшего мужа, хоккеиста столичного ЦСКА Ивана Телегина. По предварительным данным, речь идёт о миллионах рублей. Кроме того, по рассказам знакомых звезды, она до сих пор злится на экс-супруга из-за его отношений с новой пассией Марией Гончар.