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«Парализовало»: солистка Little Big рассказала о домогательствах массажиста

08:30, 14 марта 2021 12
Софья Таюрская Софья Таюрская Фото: sonyatayurskaya/instagram.com

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала, что столкнулась с домогательствами во время посещения спа-салона.

По её словам, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал «огромный, толстый, большой дяденька». Во время процедуры он начал залезать певице под нижнее бельё, снял с неё лифчик, трогал за интимные места и прикасался к ней гениталиями. В этот момент, поделилась Таюрская, её парализовало от страха.

Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это всё закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <...> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать, — отметила артистка на YouTube-канале «Джарахов».

Она также рассказала, что не нашла поддержки у молодого человека, с которым она встречалась в то время, наоборот, он разозлился и обвинил в случившемся её саму.

Как писал NEWS.ru, ранее Таюрская пояснила, откуда взялись слухи о её скорой свадьбе с рэпером Эльдаром Джараховым. По её словам, это пример, как «из ничего» создаётся «всё».

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