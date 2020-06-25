«Папа приехал»: Пригожин подарил Криду Rolls-Royce на день рождения

https://static.news.ru/photo/e1350c9a-b79e-11ea-8fc1-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 26-летие рэпера Егора Крида продюсер Иосиф Пригожин подарил артисту часы с бриллиантами и новый автомобиль Rolls-Royce. Об этом именинник рассказал на видео, которое опубликовал муж певицы Валерии в своём в Instagram.

Крид опубликовал ролик, в котором они обнимаются с Пригожиным во время торжества. Муж певицы Валерии называет рэпера своим «сынком», а он в ответ называет Пригожина «папой».

Папа приехал. Поздравил с днюхой. А я вас поздравляю, друзья. Папа подарил новый Rolls-Royce. Часы подарил с бриллиантами. Но говорит, что денег нет, карантин. Но всё-таки подарил часы, — рассказал Крид и похвастался подарком продюсера.

Рэпер, говоря об отсутствии денег у Пригожина, видимо, хотел блеснуть остроумием и напомнить о резонансном заявлении продюсера во время периода самоизоляции, которое вызвало много негативных эмоций у общественности. Тогда пользователи сказали, что «лучше б Пригожин молчал», ведь вокруг множество тех, у кого дела обстоят гораздо хуже. Потом Пригожин объяснил, что имел в виду малоизвестных артистов из провинции, лишившихся всех доходов.

День рождения Егор Крид отмечал в арендованном особняке в Подмосковье, напоминающем дворец. Рэпер сначала не хотел устраивать вечеринку, потому что боялся заразиться коронавирусом, но потом в итоге передумал. Для гостей праздника выступали профессиональные танцовщицы и барабанщики. На вечеринке были замечены несколько известных друзей Крида, в частности актриса Наталья Рудова, музыкант T-Killah, исполнитель Мот, певица Юлиана Караулова и не только.

Как писал NEWS.ru, рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь 26-летия Крида.