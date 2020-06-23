«Пай-девочка со стержнем»: продюсер объяснила развод Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/3aa6e0d4-b531-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Работавшая с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым с 2003 года продюсер Олеся Сазыкина удивлена, что артист прожил со своей супругой актрисой Кристиной Асмус целых восемь лет и этому не помешал его «скверный характер».

Дурные наклонности Харламова проявлялись в «постоянном ворчании». Кроме того, как рассказала Сазыкина, он всё время «прикалывался», а ему все верили. Продюсер также вспомнила, что юморист очень недисциплинированный. Он мог опоздать на встречу и на час, и на два.

Если съёмка начинается в восемь, мы уже начали всем говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал, — приводит слова Сазыкиной РИА Новости.

Продюсер затронула и тему предыдущего брака Харламова. Она отметила, что артист жил вместе с первой женой Юлией Лещенко «счастливо и припеваючи», а потом «явилась маленькая девочка Кристина, которая разрушила всё».

Как отметила Сазыкина, лично она с Асмус не знакома, но ей кажется, что актриса на вид «пай-девочка со стержнем». При этом продюсер и вовсе удивлена, что свадьба вообще состоялась.

Я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошёл бы до ЗАГСа, — отметила Сазыкина.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Как писал NEWS.ru, ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался о разводе комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Он не считает, что карантин сыграл роль в крахе звёздного брака.