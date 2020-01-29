https://static.news.ru/photo/afb711d6-424b-11ea-a29c-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Певица Ирина Отиева сильно переживает за 87-летнюю мать, которую сняли скрытой камерой для шоу Андрея Малахова. Однако, судиться с ведущим певица не собирается, так как считает это ниже своего достоинства.

Вы не представляете, как она расстроилась. Мама пожилой человек, а её тоже со скрытой камерой снимали. Как можно человека, которому 87 лет подлавливать в подъезде? — цитирует Отиеву «КП-Екатеринбург».

Сама певица призналась, что после выхода программы сутки не выходила из дому, так как сильно болеет. Всё, чего она сейчас хочет — это чтобы все отстали от неё и дали ей спокойно дожить её жизнь. Отиева ещё раз поблагодарила тех, кто её поддержал в непростой момент. Таких, по её словам, оказалось очень много.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Актёр посвятил приятельнице целый пост в Instagram.