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Иван Ургант пошутил насчёт второго ведущего в новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Он сказал, что «потерял» Гордона, который также должен вести программу.

Я начинаю волноваться, а где Гордон? Я обратил внимание. Мне кажется, что если его не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтоб всё-таки его разбудили, — сострил ведущий в...