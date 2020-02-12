Ирина Отиева заявила, что не будет судиться с Андреем Малаховым и его «подлость» останется у него на совести. Певица вспомнила, как её сняли в неприглядном виде на скрытую камеру, а после показали в эфире программы.
Корреспонденты, в частности, утверждали, что певица «спивается». Ходили слухи, что артистка будет судиться с телеведущим,
Это ниже моего достоинства. Ни в какие суды я обращаться не буду. Это была такая подлость и подстава, что даже вспоминать не хочется, — прокомментировала случившееся артистка.
Отиева пояснила, что она понятия не имела о съёмке.
Эти люди пришли ко мне в дом и сняли всё скрытой камерой. Я, конечно, не знала, что меня снимают, — резюмировала Отиева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Отиева утверждает, что до сих пор не может оправиться после скандальной программы Андрея Малахова. По словам женщины, в тот день у неё была повышенная температура.
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