Певица Ирина Отиева утверждает, что до сих пор не может оправиться после скандальной программы Андрея Малахова. По словам женщины, в тот день у неё была повышенная температура.
Кроме того, она поблагодарила Никаса Сафронова за его поведение в эфире и Сергея Соседова за критику. Соседов заявил, что Отиевой не нужно возвращаться на эстраду, которой в России, по его мнению, нет.
С кем ей соревноваться? С Бузовой, что ли? — спросил Соседов.
Отиева, в свою очередь, заявила, что у неё нет желания выступать на современной сцене.
Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же её перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Её после этого просто не будет на сцене, — сказала певица.
Как ранее писал NEWS.ru, Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением. Предложение прозвучало в программе «Прямой эфир» на телеканале
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