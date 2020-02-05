https://static.news.ru/photo/4962c10a-47dc-11ea-9688-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева (архивное фото) Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Певица Ирина Отиева утверждает, что до сих пор не может оправиться после скандальной программы Андрея Малахова. По словам женщины, в тот день у неё была повышенная температура.

Кроме того, она поблагодарила Никаса Сафронова за его поведение в эфире и Сергея Соседова за критику. Соседов заявил, что Отиевой не нужно возвращаться на эстраду, которой в России, по его мнению, нет.

С кем ей соревноваться? С Бузовой, что ли? — спросил Соседов.

Отиева, в свою очередь, заявила, что у неё нет желания выступать на современной сцене.

Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же её перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Её после этого просто не будет на сцене, — сказала певица.