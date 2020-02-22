https://static.news.ru/photo/78b3e3e2-556c-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обязан погасить свою часть долга перед фондом, который собирал деньги на лечение артистки. Отец скончавшейся от рака певицы Владимир Фриске обратился с соответствующим заявлением в Пресненский суд Москвы.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд о взыскании средств и выиграла дело.

Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тысяч должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию, пишет «MK.ru».

Как писал NEWS.ru, адвокат Тимур Маршани, комментируя обвинения семьи Жанны Фриске в том, что телеведущий Дмитрий Шепелев украл деньги певицы, объяснил, почему это нельзя называть растратой или воровством. По его словам, они не могут обвинять мужчину, так как нужно доказать нарушение закона.